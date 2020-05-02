İzmir Tire'de çekirge istilası! Mahsulleri yok etmeye başladılar...

"Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler. Salı gününden itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatacağız. İlaçlama yapılan bölgeler koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak."