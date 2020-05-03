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Son dakika: Bakan Kasapoğlu yurtlardaki son durumu açıkladı!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU YURTLARDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

28.700 VATANDAŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak Kovid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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