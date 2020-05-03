Rüyası gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile görüştü
Elazığ'da 6.8'lik depremde evi yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı'nın (80) kızı Ayşe Baltacı (43), 3 ay önce rüyasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördü. Başkan Erdoğan'ın önceki gün telefonla görüntülü aradığı 5 çocuk annesi Bedriye Baltacı, hem şaşırdığı hem de çok sevindiği görüşmeyi anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün görüntülü aramayla Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta yaşayan 4 aileyle görüşerek, ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın görüştüğü ailelerden Elazığ'da oturan Bedriye Baltacı, kızı Ayşe'nin 3 ay önce rüyasında Başkan Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördüğünü söyledi. 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde evi yıkıldığı için Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Baltacı, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kendisini arayıp, Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söylemesiyle heyecanlandığını belirterek, "Kızım Ayşe, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında evimize geldiğini söyledi. 3 ay sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni arayıp görüntülü görüşme yaptı. Çok heyecanlandım. Bana ihtiyacımın olup olmadığı, konteyner kentte ihtiyaçlarımın giderilip, giderilmediğini sordu. Ben de burada bize iyi bakıldığını söyledim. Kaç çocuk ve kaç torunumun olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı'na 5 çocuk, 7 torunum olduğunu söyledim. Görüşmede çok heyecanlandım. Allah, Cumhurbaşkanımızı kazadan beladan korusun" dedi.
'RÜYAYI GÖRDÜKTEN 3 AY SONRA CUMHURBAŞKANIMIZ ANNEMİZİ ARADI'
Başkan Erdoğan'ı rüyasında gören Bedriye Baltacı'nın kızı Ayşe Baltacı ise, "Sabah kalktım dedim ki anne, 'Cumhurbaşkanımız bizim eve gelmişti.' Annem de, 'Hayırdır. İnşallah hayırlı haber alırız' dedi. Bu rüyayı gördükten 3 ay sonra da Cumhurbaşkanımız annemizi aradı. Görüşmesinde Elazığ'a geleceğini söyledi. İnşallah gelir. Ben gelmesini çok istiyorum" diye konuştu.
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