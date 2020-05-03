03 Mayıs 2020, Pazar
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Kütahya'da bir mahalle ve iki sokak karantinaya alındı

'nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ve iki sokağın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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KÜTAHYA'DA BİR MAHALLE VE İKİ SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

'nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ve iki sokağın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezinin bir bölgesinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi'ndeki 120 ve 121. sokaklarda 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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