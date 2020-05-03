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Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis ’te 'lı teröristlerle çıkan çatışmada olan Jandarma Uzman Çavuş (30), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu olan Jandarma Uzman Çavuş için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı.



Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenaze namazı koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı.



Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ardından şehit Kuzu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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