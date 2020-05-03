Bilim insanları açıkladı! Koronavirüsün bulaşabileceği bir yol daha
Hollandalı bilim insanları, corona virüsün (Covid-19) bağırsak hücrelerini enfekte edebildiğini ve içinde çoğalabildiğini, bu nedenle enfeksiyonun sadece havadan damlacıklarla değil, farklı yollardan da yayılabildiğini gösterdiğini ortaya koydu.
Eurekalert portalında yayınlanan araştırmaya göre koronavirüs, bağırsak hücrelerini enfekte edip içlerinde çoğalabiliyor, bu durum enfeksiyonun sadece havadan damlacıklarla değil, farklı yollardan da yayılabildiğini gösteriyor.
Habere göre Hubrecht Enstitüsü'nden, Rotterdam Erasmus Üniversitesi ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Hollandalı bilimciler, koronavirüsün insan bağırsağının hücre kültürünün modelleri üzerindeki etkisini izledi ve organoidlere koronavirüs eklendiğinde hızlı bir bulaşma olduğunu ve enfekte olan hücrelerin çoğaldığını saptadı.
KORONAVİRÜSÜN BULAŞABİLECEĞİ BİR YOL DAHA
Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan hastaların büyük bir kısmında mide bulantısı ve ishal gibi semptomların görülmesinin, ayrıca hastalardan alınan dışkı örneklerinde de virüs partiküllerinin saptanmasının, virüsün 'kirli eller' yoluyla bulaşabileceğini gösterdiğini ifade ediyor.
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