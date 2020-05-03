FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya tepki yağdı! Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
Amerikan sermayeli FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın kartı olanlara tanınan ayrıcalığı suistimal eden İsmail Küçükkaya'ya sosyal medyadan büyük tepki geldi.
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, sokağa çıkma yasağının uygulandığı cuma günü sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Bu sorumsuz hareketi nedeniyle Küçükkaya'ya sosyal medyada tepki yağdı. Küçükkaya'nın gelen tepkiler üzerine sarı basın kartı sahibi olduğunu söyleyip kendisini savunmaya çalışması, "O kart gazeteciler işlerini yapsın diye veriliyor, gezip tozsun diye değil" tepkilerine neden oldu.
"KÜÇÜKKAYA'NIN KARTI DERHAL İPTAL EDİLMELİ"
Bu arada Küçükkaya'yı sosyal medyada bir kullanıcı "Çok sahtekarsın", bir diğeri "Yalancısın" diye eleştirirken, biri de noktayı koydu: "Medya çalışanlarına, sokağa çıkma yasağında görevlerini yapabilmeleri için istisna tanınıyor. Bu kararı suistimal eden Küçükkaya'nın kartı derhal iptal edilmeli."
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