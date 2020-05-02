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Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Son dakika haberine göre; Bakanı Selçuk: Haziran ayında yapılacak 20 bin elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER DİKKAT! BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Bakanı Ziya Selçuk'tan 2020 yılı haziran ayında yapılacak 20 bin ataması hakkında açıklama geldi.

"ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak 20 bin elektronik ortamda gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

"HAYIRLI OLSUN"

Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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