Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2020 yılı haziran ayında yapılacak 20 bin öğretmen ataması hakkında açıklama geldi.
"ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.
"HAYIRLI OLSUN"
Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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