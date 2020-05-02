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Koronavirüs sonrası hep gündemde kalacak: Harmanlanmış eğitim dönemi

salgını nedeniyle okullar ’a kadar kapalı kalacak. Uzmanlara göre, teknolojideki değişimlerle birlikte  ve eğitim önemini artırarak gündemimizde hep yer alacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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EĞİTİMDE YENİ DÖNEM!

salgını nedeniyle tüm dünyayla birlikte 'de de hem ilk ve orta dereceli okullarda hem de üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Okullar ve kampuslar 'a kadar kapalı kalacak. Pandemi süreci kalktıktan sonra özellikle yükseköğretimde uzaktan eğitimle ilgili nasıl bir gelişme bekleniyor.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, şu öngörülerde bulundu:

KABUL GÖRMESİ VE BENİMSENMESİ ZAMAN ALACAKTIR

- Örgün öğretim ile uzaktan öğretim birbirine rakip değil, aksine birbirini tamamlayan iki önemli süreçtir. Ne var ki, her yenileşme safhasında olduğu gibi yapısının da kabul görmesi ve benimsenmesi zaman alacaktır.

HARMANLANMIŞ EĞİTİM...

- Gerek eğitim teknolojilerindeki gelişmeler gerekse bu gelişmelere paralel olarak eğitim paradigmalarında oluşan değişimlerle eşzamanlı olarak önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim ve (blended) eğitim önemini artırarak gündemimizde hep yer alacaktır.

BÜYÜK BİR ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM

- Şu an yaşadığımız süreci gelecekte öğrencilerimiz için yaratacağımız eğitim-öğretim ortamları için büyük bir şans olarak görüyorum. Artık öğrenciler sınıfta daha önceden belirlenmiş bir süre ile sınırlı olarak öğretim elemanlarıyla yüz yüze geçirecekleri süre sonrası birbirleriyle ancak bir hafta sonra bir araya gelecekleri bir yapıdan, 7/ 24 saat eğitim teknolojileri imkanları ile değişik sanal ortamlarda birlikte olabildikleri bir yapıya doğru kaymaktadır. (Sabah)

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