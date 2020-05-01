“Siz gidicisiniz biz kalıcı!” diyen BirGün Gazetesi yazarı 1129 gündür firarda!
Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında yakalama kararı bulunan Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer’in, 7 Nisan 2017'de yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Erk Acarer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; "İstediğiniz kadar terörize edin yaptığım işten, doğrularımdan o kadar emin, onlara o kadar bağlıyım ki aklınız şaşar. Ne tek satır yalan yazdım ne kimseye hakaret ettim. Bizde faşiste faşist, suçluya suçlu denir. Tetikçinizden, rejiminize küçük bir sır: Siz gidicisiniz biz kalıcı!" iddiasında bulundu.
"Siz gidicisiniz biz kalıcı!" diyen Erk Acarer'in, 3 sene 1 ay 19 gündür firarda olduğu tespit edildi.
ERK ACACER, ALMANYA'DA YAŞIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısında, şüpheli Erk Acarer'in, 7 Nisan 2017'de yurt dışına çıktığı ve bir daha ülkeye gelmediği, hakkında birçok yakalama kararı olduğu ve Almanya'da bulunduğu bildirildi.
Erk Acarer hakkında, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DE ALGI OPERASYONU YAPIYOR!
Erk Acacer, koronavirüs sürecinde de algı operasyonuna devam ediyor. Erk Acarer, "Ne paranla, ne de bedava Türkiye'de alamayağın şey: Maske diyorlar" iddiasında bulundu. Acarer'in iddiası gerçeği yansıtmıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunuyor.
ODA TV; ŞEHİDİN KİMLİK BİLGİLERİ, FOTOĞRAFI, AİLESİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE CENAZEYE KATILAN MİT MENSUPLARININ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri, kimlikleri ve fotoğraflarını yayınlayan Oda TV adlı internet sitesine yönelik soruşturma başlatmıştı.
Oda TV'de 3 Mart 2020 tarihinde Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberde; MİT'in yurt dışı operasyonunda şehid olan kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı, şehidin ailesinin kimlik bilgileri ile oturduğu ev ve şehidin cenaze namazına katılan MİT mensuplarının fotoğrafı yayınlandı.
Oda TV'nin, "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberle, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonu deşifre ettiği, cenazeye katılan MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlayarak kimliklerini açığa çıkardığı ifade edliyor.
Soruşturma kapsamında; MİT mensuplarının gizli kalması bilgi ve fotoğraflarını haberleştiren Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı.
Soruşturma kapsamında; OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.
ÜÇ YILDAN DOKUZ YILA KADAR HAPİS CEZASI
Şüphelilerin; 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerin üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verileceği açıkça ifade ediliyor.
MİT KANUNU'NUN 27. MADDESİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde şöyle deniliyor:
"Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.
Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. ve 6.maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir."
KENAN KIRAN - SABAH
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