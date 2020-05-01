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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP'li Başkan Halil Karahan'a para cezası

İlçe Başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'a 3 bin 150 lira ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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KISITLAMAYA UYMAYAN CHP'Lİ BAŞKAN'A PARA CEZASI

İlçe Başkanı sokağa çıkma kısıtlamasını dinlemeyerek sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum sokaklarında çalışan işçilerle bir araya gelmişti. Aras'ın belediye işçilerine yaptığı ziyaretlerde, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmasına rağmen CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da eşlik ettiğinin tespit edilmesi üzerine hakkında işlem yapıldı.

İlçe Başkanı Halil Karahan'ın sosyal medya ve basında yer alan çöp toplama aracı üzerindeki fotoğraflarından hareketle yapılan işlem sonrasında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Öte yandan Karahan ile birlikte bugün Bodrum genelinde 13 kişiye daha sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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