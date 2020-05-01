Firari Can Dündar’dan teröristlere belgeselli destek!
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, MİT TIR'ları ile ilgili skandal haberin ardından yurt dışına firar eden Can Dündar DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim ve Sultan Gökçe için özel belgesel hazırlayıp destek verdi. Hazırladığı belgeseli sosyal medya ortamından yayınlayan Dündar, terör örgütüne verdiği destek sosyal medya da tepkilere neden oldu.
Almanya'da yaşayan ve MİT tırları ihanetine imza atan firari Can Dündar, terör örgütü DHKP-C'nin ölüm oruçlarına desteğin boyutunu artırarak iki örgüt üyesi için belgesel hazırladı. Firari Can Dündar daha önce, "Siz ibadet için oruca başlarken, #MustafaKoçak, adalet için ölüm orucunda can verdi. Vebali boynumuza" diyerek İslam inancındaki oruç ibadeti ile terör örgütünün ölüm orucunu kıyaslayarak terör örgütü DHKP-C'ye destek vermiş oldu.
TERÖR ÖRGÜTÜNE BELGESELLİ DESTEK
Her fırsatta Türkiye'nin aleyhine olacak her türlü çalışmada payına düşeni yapan Can Dündar son zamanlarda DHKP-C terör örgütüne yönelik desteklerine devam ediyor.
Son olarak sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim ve Sultan Gökçe için özel belgesel hazırlayıp destek verdi.
DRAMLA ANLATTIĞI ÖRGÜTÇÜ GERÇEKTE KİM?
Dündar'ın yayınladığı belgeselde yaşananlar insanlık dramı gibi anlatılırken gerçekte, DHKP/C terör örgütü üyesi İbrahim Gökçek, 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranmaktayken, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gizli bölme içerisinde yakalanmıştı.
İbrahim Gökçek'in; Türkiye Genel Komite Üst Grup Üyesi olarak Grup Yorum içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Merkez Komite talimatı ile oluşturulan ve örgütün merkezi maddi kaynaklarının idare edildiği İKOM yapılanmasının genel sorumlusu olduğu ifade edildi. Gökçek, DHKP/C terör örgütü üyeliği suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Sultan Gökçek ise DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.
Atakan Irmak - SABAH
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