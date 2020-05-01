01 Mayıs 2020, Cuma
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İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle paylaştı: Başaramayacaksınız!

İletişim Başkanı , Twitter'dan, milli iradeyi hiçe sayan demokrasi düşmanlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Başkan Erdoğan'ın CHP ve maiyetindeki gruplara yönelik ''başaramayacaksınız'' dediği anlar yer alıyor. ''Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE PAYLAŞTI: BAŞARAMAYACAKSINIZ!

İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız'' ifadelerini kullandı.

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