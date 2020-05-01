İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle paylaştı: Başaramayacaksınız!

İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız'' ifadelerini kullandı.

Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız pic.twitter.com/edSWa1sld3 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 1, 2020