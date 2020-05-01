01 Mayıs 2020, Cuma
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Trump'tan CNN ve NBC'ye Çin tepkisi

Koronavirüs salgını nedeniyle 'i hedef alan Başkanı , ve 'yi de Çin destekçisi olmakla suçladı. ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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TRUMP'TAN CNN VE NBC'YE ÇİN TEPKİSİ

Başkanı , "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları ve için "'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

"ÇİN'E YARDIM ETMEK İÇİN..."

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN ÇİN'E VİRÜS SAVAŞI

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

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