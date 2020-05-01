Trump'tan CNN ve NBC'ye Çin tepkisi
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'i hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, CNN ve NBC'yi de Çin destekçisi olmakla suçladı. ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.
"ÇİN'E YARDIM ETMEK İÇİN..."
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.
TRUMP'IN ÇİN'E VİRÜS SAVAŞI
Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.
Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.
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