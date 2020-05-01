01 Mayıs 2020, Cuma
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Fransa fişini çekmişti Türkiye'de gözünü açtı!

'nın şehrinde solunum cihazına bağlanan 'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekileceğini öne sürdü. Hava ambulansıyla 'ne getirilen ve tedavi altına alınan Kılınç, 13 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisi nefes almaya başladı

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Giriş Tarihi: 01.05.2020
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FRANSA FİŞİNİ ÇEKMİŞTİ TÜRKİYE'DE GÖZÜNÜ AÇTI!

'nın şehrinde yaşayan (33) 30 Mart'ta işyerinde çalışırken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası, tedavi altına alındı. 3 kez kalbi duran ve solunum cihazına bağlanan Kılınç'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, "hastanızı son kez görmeye gelin" diyerek hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekileceğini öne sürdü.



Bunun üzerine eşi Yasemin Kılınç, 'deki doktorlarla görüştü. , hastanın yaşam desteğinin kesilmemesi gerektiğini belirtince Kılınç ailesi Fransız konsolosluğu aracılığıyla Türkiye'den yardım istedi. Hava ambulansıyla 'ne getirilen ve tedavi altına alınan Kılınç, 13 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisi nefes almaya başladı. Zekeriya Kılınç'ın ağabeyi, "Fransa'da 'çocuklarına söyleyin babalarını bir daha göremeyecekler' dediler, kardeşim vatanımıza getirildi hayata bağlandı. 1,5 yaşındaki oğlunun ses kaydını dinlettirdik gözlerini açtı" dedi.

Sabah

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