01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İş insanı Abdülkadir Konukoğlu: Parasını yurtdışında tutan haindir

İş insanı Abdülkadir Konukoğlu: Parasını yurtdışında tutan haindir

Süper güçlerin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde ’nin yanında yaya kaldığını söyleyen 58 yıllık Gaziantepli sanayici Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, parasını yurt dışında tutanlara göstererek, “Türkiye vatanım diyorsan paranı getir. Parasını yurt dışında tutan haindir” dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
KONUKOĞLU: PARASINI YURTDIŞINDA TUTAN HAİNDİR

Türk sanayisinin duayen isimlerinin para kaçıranlara yönelik tepkileri büyüyor. NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral'dan sonra, 58 yıllık Gaziantepli sanayici Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da parayı yurt dışına kaçıranlara gösterdi. " krizle verdiği başarılı mücadelede dünyaya adeta şapka çıkarttı. Koca koca devletler, süper güçler bizim yanımızda yaya kaldı" sözleriyle Türkiye'nin başarısına vurgu yapan iş insanı, buna rağmen ülkesine güvenmeyip de parasını yurt dışına çıkaranlara "Hainlik yapıyorlar" diyerek yüklendi.
Konukoğlu, şunları söyledi: "Eğer buradan kazandığın parayı yurt dışına götürüp saklıyorsan benim gözümde sen hainsin, hainlik yapıyorsun. Eğer Türkiye'ye vatanım diyorsan paranı geri getir. Unutmayın, o bankalarına güvendiğiniz ülkeler sizin vatanınız değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben kendi adıma kuru kuruya vatanseverlik yapmayı doğru bulmuyorum."

BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM
Yaşanan küresel salgından ekonominin doğal olarak olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Konukoğlu, toparlanma sürecinde sanayicilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. "Türkiye'nin petrolü, doğalgazı, altını, zengin maden yatakları yok ancak ciddi bir üretim gücü var. Bu en büyük avantajımız" diyen Konukoğlu, kendilerinin Sanko olarak 1904'ten bu yana yatırım ve üretime ara vermediklerini belirtti. Bu nedenle yurt dışına para kaçırma zihniyetinde olanları anlamadığını ve kınadığını söyleyen Konukoğlu, "Savaştan para mı kaçırıyorsun, bu neyin telaşı" diye çıkıştı.

KAZANIP GETİRENİN ELİNİ ÖPERİM
Yurt dışında yatırım yapıp para kazanarak ülkesine döviz getirenleri hainlik tanımının dışında tutan Konukoğlu, "Ülkemize para getiren herkesin elini öpmek lazım. Adamın parası var, gidiyor yurt dışında dev yatırımlar yapıyor. Kazandığı parayı da ülkesine geri getiriyor. Elbette buna diyecek sözümüz yok. Global dünyada bunlar mümkün ve olmalı. Ancak parasını kaçırarak yurtdışı bankalara yatıran, ailesine yurt dışında gelecek arayana saygı duyamam. Bunu kimse benden beklemesin" diye konuştu.

KRİZLERE AŞILIYIZ

Bugüne kadar yaşadıkları krizlerin sayısını bile hatırlamadığını söyleyen Konukoğlu, "Ama enteresan bir şekilde hepsinden de kârlı ve güçlenerek çıktık. Çünkü biz krizlere karşı aşılıyız, bağışıklığımız çok yüksek. Ben bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Hatta en hızlı toparlanarak yoluna devam eden ülke olacağız. Atalarımızın dediği gibi her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır. Paniğe kapılmaya ümitsiz olmaya gerek yok" dedi. Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırıma ve üretime devam edeceklerini söyleyen Konukoğlu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 14 bin çalışanımız var. Tek gayemiz üretimi ve istihdamı mümkün olduğu kadar artırmak."

Sabah

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA