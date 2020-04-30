Son dakika: MSB duyurdu! 7’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/iAqWWuMc2D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020