Son dakika: MSB duyurdu! 7’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/iAqWWuMc2D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
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