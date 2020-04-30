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Son dakika: MSB duyurdu! 7’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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MSB DUYURDU! 7’NCİ TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

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