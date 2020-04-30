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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber canlı yayınında Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına bağladı. Çelik, darbe tehdidinde bulunan CHP'li ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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ÖMER ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim siyasi tecrübemiz bunları tespit etmeye, teşhis etmeye yeter. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bunlarla uğraştık. Bunlar faliyetleri aksatmak ve felç etmek çin uğraşırlar." şeklinde konuştu.

Sözcü Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Biz siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı bambaşka bir manaya gelir. Bu milletimizin tehdit edilmesi demektir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır."

Detaylar gelecek...

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