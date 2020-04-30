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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamada "ABD Sağlık ve Sosyal ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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BAKAN KOCA ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" dedi.

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