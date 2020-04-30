Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamada "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti." denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" dedi.
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