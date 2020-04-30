Adalet Komisyonu o iddiayı rakamlarla yalanladı
'İstanbul Adliyesi’ndeki Ağır Ceza Mahkemelerinde Covid-19 salgını sebebiyle dosyalar incelenmeden tutukluluğa devam kararı veriliyor' iddiası yalanlandı.
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiştir' denildi.
İstanbul Adalet Komisyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, sosyal medyada bir avukat tarafından gündeme getirilen, 'İstanbul Adliyesi'nde COVİD-19 tedbirlerinden sonra ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tahliye ediliyor" paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Komisyon Başkanlığınca, söz konusu avukatın paylaşımında yer alan İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluğun devamına karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "COVİD- 19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi, iddia konusu 10 Ağır Ceza Mahkemesince bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Nazif KARAMAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Filistin'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
- Kaftancıoğlu'na sert tepki: Haberi olsun; boğaz bu mevsim serin...
- Darbe tehdidine AK Parti'den sert yanıt
- İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı!
- Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maltalı mevkidaşıyla görüştü
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
- İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı!
- Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
- Öldürülen 7 teröristten 4'ünün, gri listede olduğu açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?