30 Nisan 2020, Perşembe
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Adalet Komisyonu o iddiayı rakamlarla yalanladı

'’ndeki Mahkemelerinde Covid-19 salgını sebebiyle dosyalar incelenmeden tutukluluğa devam kararı veriliyor' iddiası yalanlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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ADALET KOMİSYONU O İDDİAYI RAKAMLARLA YALANLADI

tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Mahkemeleri'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiştir' denildi.

İstanbul Adalet Komisyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, sosyal medyada bir avukat tarafından gündeme getirilen, ''nde COVİD-19 tedbirlerinden sonra ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tahliye ediliyor" paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Komisyon Başkanlığınca, söz konusu avukatın paylaşımında yer alan İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluğun devamına karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "COVİD- 19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi, iddia konusu 10 Ağır Ceza Mahkemesince bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Nazif KARAMAN / SABAH

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