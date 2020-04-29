29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama

Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama

Terör örgütü PKK'nın Afrin'deki saldırısı hakkında 'dan da bir açıklama geldi. Almanya, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
ALMANYA'DAN AFRİN'DEKİ TERÖR SALDIRISINA KINAMA

, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.

TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afrin'deki terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Afrin'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada özellikle ramazan ayı ve koronavirüs salgını olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler Ortadoğu özel temsilcilerinin Suriye'de ateşkes taleplerinin de desteklendiği belirtildi.

Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA