Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama
Terör örgütü PKK'nın Afrin'deki saldırısı hakkında Almanya'dan da bir açıklama geldi. Almanya, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.
Almanya, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.
TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afrin'deki terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Afrin'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada özellikle ramazan ayı ve koronavirüs salgını olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler Ortadoğu özel temsilcilerinin Suriye'de ateşkes taleplerinin de desteklendiği belirtildi.
Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.
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