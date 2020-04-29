Türkiye Fransa'ya tıbbi yardım gönderdi
Türkiye, dünyanın tüm noktasına koronavirüs yardımları yapmaya devam ediyor. Türkiye, korona ile mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.
Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu.
500 TIBBİ ELBİSE VE 20 BİN MASKE TESLİM ALINDI
Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.
Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.
Türkiye'nin yardım eli, çok sayıda ülkenin yanı sıra Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya da uzanmıştı.
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