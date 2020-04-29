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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında açıklama

Son dakika haberleri.. Bakanı Selçuk: "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız."

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN OKULLARIN AÇILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

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