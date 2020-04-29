Cumhuriyet Gazetesi 25 sene önceki uygulamayı yeniymiş gibi sundu!
Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, Cumhuriyet Gazetesi’nin, “İstanbullular artık hava kalitesini izleyebilecek” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbullular hava kalitesini yeni değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 1995’den beri izlediği bildirildi. Tüm illerde ise 2004 yılından beri hava kalitesi izlendiği öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin, "İstanbullular artık hava kalitesini izleyebilecek" başlıklı haberi yalan!
Hava kalitesi yeni değil Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 1995'den beri izleniyor.
İstanbullular hava kalitesini yeni değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 1995'den beri izlediği bildirildi. Tüm illerde ise 2004 yılından beri hava kalitesi izlendiği öğrenildi.
HAVA KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI 1995 YILINDA BAŞLADI
Ülkemizde hava kalitesi izleme çalışmaları 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile başlandı. 1998 yılında 10 sabit hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu istasyonda hava kirliliği izlenmeye başlandı. İstasyonların kurulum tarihleri incelendiğinde, hepsinin AK Parti belediye başkanlarının zamanında olduğu, yeni dönemde kurulan bir istasyon olmadığı açıkça görülüyor.
Tablo 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait istasyonların kurulum tarihleri
TÜM İLLERİMİZDE HAVA KALİTESİ 2004'DEN BERİ İZLENİYOR
Öte yandan tüm illerimizde hava kalitesinin anlık olarak izlenmesine yönelik Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın (UHKİA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2004 yılında kuruldu.
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın bugün itibariyle 352 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştığı; şu an itibariyle tüm illerimizde hava kalitesi 7/24 izlenmekte olup, istasyonlardan elde edilen saatlik ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait www.havaizleme.gov.tr web adresinde yayınlanıyor.
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrudan kurulumu yapılan istasyonlar yer alıyor. Söz konusu ağda; belediyeler ya da sanayi tesisleri tarafından kurulumu yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ağına entegre olması uygun görülen istasyonlar da bulunuyor.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NE AİT İSTASYONLAR 2007 YILINDAN BERİ ULUSAL HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI'NA BAĞLI
Diğer kurum ve kuruluşlara ait istasyonların UHKİA'ya bağlanma sürecinin, ilgililerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurması sonrasında bakanlık tarafından yapılan teknik incelemenin olumlu olması ve istasyonların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ağına bağlanmaya yönelik kriterleri karşılaması durumunda ilgili kurumla protokol imzalanma süreci ile tamamlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ne ait istasyonlar 2007 yılından beri Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bağlı çalışıyor.
VATANDAŞLAR HAVANIN KALİTE DEĞERLERİNİ ANLIK ÖĞRENEBİLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşların, yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini artık akıllı cep telefonlarından anlık öğrenebilmeleri sağlandı.
KENAN KIRAN - SABAH
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