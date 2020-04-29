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Son dakika: Kanadalı bir fırkateynden kalkan helikopter kayboldu Türkiye kurtarma çalışmaları başlattı

Son dakika haberleri...  devlet televizyonu ERT, 'deki operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan Yunanistan ve arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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TÜRKİYE AKDENİZ'DE KAYBOLAN HELİKOPTER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Son dakika haberleri... devlet televizyonu ERT, 'deki operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan Yunanistan ve arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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