Son dakika: Kanadalı bir fırkateynden kalkan helikopter kayboldu Türkiye kurtarma çalışmaları başlattı
Son dakika haberleri... Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.
Son dakika haberleri... Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.
Detaylar gelecek...
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