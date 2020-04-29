29 Nisan 2020, Çarşamba
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ABD PKK'dan bahsetmeden Afrin'deki saldırıyı kınadı

, PKK'nın Afrin ilçe merkezindeki terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Afrin'de sivillerin katledildiği saldırıyı kınayan ABD hükümeti, yaptığı açıklamada PKK'dan bahsetmedi. ABD'nin isimsiz kınaması tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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PKK'DAN BAHSETMEDEN AFRİN'DEKİ SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısını isim vermeden kınadı.

"ŞEYTANİ BİR EYLEM" DENİLDİ AMA...

Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "ABD, bugün Afrin'de masum insanları hedef alan korkak terör eyleminin ardından Suriye'de ülke çapında ateşkesin desteklenmesi ve uygulanması çağrısını yineliyor. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da benzer bir açıklama yayımlayarak, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin siviller ve çocuklardan oluştuğuna vurgu yaptı.

Ortagus, "ABD, ramazan orucunu açmak için markette alışveriş yapan onlarca insanın ölümüne yol açan Afrin'deki terör saldırını kınamaktadır. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." dedi.

Pompeo ve Bakanlık Sözcüsü Ortagus tarafından yapılan açıklamalarda terör örgütü YPG/PKK'ya dair herhangi bir ifade kullanılmaması ise dikkati çekti.

Son dakika: Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var SON DAKİKA: AFRİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İNGİLTERE'DEN "DEHŞET VERİCİ" İFADESİ

Öte yandan saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İngiltere'nin Ortadoğu Bakanı James Cleverly ise "dehşet verici" ifadelerini kullandı.

Cleverly, "Afrin'de bir pazar yerinde patlatılan bombayla onlarca sivilin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerle dehşete düştüm." dedi.

Paylaşımında Suriyelilerin bugüne dek yeterince acı çektiğini vurgulayan Cleverly, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ülke çapında bir ateşkes çağrısını tüm tarafların dikkate alması çağrısında bulundu.

Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var AFRİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

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