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Parkta "uzun eşek" oynayan 10 kişiye büyük şok: 31 bin 500 lira cezayı yediler

'nın ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde parkta '' oynayan 10 kişiye, toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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PARKTA UZUN EŞEK OYNAYAN 10 KİŞİYE ŞOK

Bir grup genç, geçen pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala ilçedeki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir araya geldi. Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kurallına uymayarak '' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.

Ankara'da parkta uzun eşek oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi |Video ANKARA'DA PARKTA "UZUN EŞEK" OYNAYAN 10 KİŞİYE 31 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ |VİDEO



10 KİŞİYE 31 BİN 500 TL CEZA

Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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