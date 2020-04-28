Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak ambulanslarla ilgili açıklama: Ücretsiz sunan tek devletiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde uçak ambulanslarla yapılan hasta nakilleriyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin bu hizmeti 2008'den beri verdiğini belirten Bakan Koca, ''bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletiz'' dedi.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.
Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020
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