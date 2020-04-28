29 Nisan 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak ambulanslarla ilgili açıklama: Ücretsiz sunan tek devletiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde uçak ambulanslarla yapılan hasta nakilleriyle ilgili açıklama yaptı. 'nin bu hizmeti 2008'den beri verdiğini belirten , ''bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletiz'' dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN UÇAK AMBULANSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: ÜCRETSİZ SUNAN TEK DEVLETİZ

şu ifadeleri kullandı: , hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.

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