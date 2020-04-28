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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'deki terör saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, saldırı hakkında "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AFRİN'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü /'nin, 'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıya ilişkin, "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti." mesajını paylaştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu mesajında, "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur." ifadesini kullandı.

gün içinde yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Son dakika: Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var SON DAKİKA: AFRİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

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