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Şanılurfa'nın Akçakale'de PKK'nın eylemde kullanacağı bombalar ve silahlar ele geçirildi

Şanılurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırına yakın bir noktada /'li teröristlerin eylem için gizlediği belirtilen 8 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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BOMBALAR VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü /'nin kaçak yollarla ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi. Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.
Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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