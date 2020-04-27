27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da kalan İspanyol vatandaşı: Benim ülkem Türkiye gibi gelip almadı

İstanbul'da kalan İspanyol vatandaşı: Benim ülkem Türkiye gibi gelip almadı

’a gezmek için ’dan gelen ’nun hayatı, vatandaşı olduğu ülkenin sınırlarını kapatmasıyla altüst oldu. 19 Mart tarihinden bu yana ülkesine dönemeyen Moreno, “İspanya yurt dışındaki vatandaşlarını gelip almadı. Keşke İspanya da gibi olsaydı” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
BENİM ÜLKEM TÜRKİYE GİBİ GELİP ALMADI

'nın Valenciya kentinde yaşayan (42), doğum günü nedeniyle izne çıkarak seyahat amacıyla 'a gitme planı yaptı. 9 Mart tarihinde uçakla İstanbul'a inen Moreno, 'nda bir pansiyona yerleşti. 10 gün boyunca İstanbul'da kalmayı planlayan Moreno'nun ülkesi İspanya, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart tarihinde olağanüstü hal ilan etti.

BİRDEN ORTADA KALDI
Kararın ertesi günü Moreno, dönüş biletini aldığı seyahat firmasını arayarak bilgi istedi. Dönüş biletini aldığı 19 Mart tarihinde uçağın kalkmasında herhangi bir kısıtlama olmadığını öğrenen Moreno, yoğunluk nedeniyle biletini erken tarihe de alamadı. 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'na giden Moreno, tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrendi. Yaşadığı şoku bir süre atlatamayan Moreno ağlayarak oteline döndü.

İspanya'da bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Moreno, "İstanbul'a kısıtlı bir para ile geldim. Yanımda getirdiğim para dönüş günüme kadar bana yetecekti. Ama ülkeme dönemediğim için az parayla burada kaldım. İspanya'daki arkadaşlarıma ulaştım. Bana para gönderdiler. Bir süre bu şekilde yaşadım. Arkadaşlarım da artık yardım edemez hale geldi. İspanya'da 88 yaşındaki babamla kalıyordum. Tek başına çalışıp ona da bakıyordum. İspanya'da ölüm oranları çok yüksek. Babam için de çok endişeleniyorum" dedi.

Ülkesine dönebilmek için İstanbul'daki İspanya Başkonsolosluğu ile irtibata geçtiğini söyleyen Moreno, "Konsolosluk görevlileri önümüzdeki günlerde 'nin İspanya'daki vatandaşlarını almak için uçak yollayacağını söyledi. Bu uçakla bizim gidebileceğimizi söylediler. Ancak benim o uçağa binecek param da yok. Konsolosluk yardımda bulunmuyor. Dönüş biletinin 331 Euro olduğunu söylediler. Arkadaşlarımdan yardım istedim. Ancak daha büyük bir sorun var. Bu uçak Madrid'e gidecek. Orada durum çok kötü. Ben gidersem 14 gün boyunca karantinaya alacaklar.

'TÜRKİYE ÖRNEK OLDU'
Daha sonra ise sokağa bırakacaklar. Orada şehir dışına çıkma yasağı var. Benim yaşadığım şehir Madrid'e çok uzak. Bu konuda konsolosluk yardımcı olmuyor. Ben yaşadığım şehre uçakla gitmek istiyorum. İspanya yurtdışındaki vatandaşlarını gelip almadı. Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu. Keşke İspanya da Türkiye gibi olsaydı. Türkiye yurtdışından vatandaşlarını getiriyor. Karantinadan sonra yaşadığı şehre götürüyor. Eve gideceğim günü bekliyorum. Çok mağdur oldum" dedi.

Koronavirüs Batı'yı nasıl etkiledi? Batı ölüme terk ediyor Türkiye sahip çıkıyor KORONAVİRÜS BATI'YI NASIL ETKİLEDİ? BATI ÖLÜME TERK EDİYOR TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR
Türkiye yeni dünya düzeninde kilit ülke olabilir TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE KİLİT ÜLKE OLABİLİR
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi en erken başlatan ülke oldu TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYİ EN ERKEN BAŞLATAN ÜLKE OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA