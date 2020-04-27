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Başkan Erdoğan, şehit asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan , 'ın kuzeyinde olan asker 'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Öte yandan da iki gün önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımlamıştı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışları sonucu olan İnce'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan da iki gün önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er için taziye mesajı yayımlamıştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtilmişti.

BAKAN AKAR YAYIMLADIĞI MESAJINDA, ŞUNLARI KAYDETMİŞTİ:

"Kahraman şehidimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır."

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