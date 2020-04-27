Başkan Erdoğan, şehit asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iki gün önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımlamıştı.
BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iki gün önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımlamıştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtilmişti.
BAKAN AKAR YAYIMLADIĞI MESAJINDA, ŞUNLARI KAYDETMİŞTİ:
"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır."
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