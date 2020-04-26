26 Nisan 2020, Pazar
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Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın () özel seferiyle yurda döndü.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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TÜRK VATANDAŞLARI THY'NİN ÖZEL SEFERİYLE YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için tarafından gönderilen uçak, Senagal ve Moritanya'dan 166 Türk vatandaşını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Yurda dönen vatandaşlar, havalimanındaki kontrollerin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmek üzere otobüslerle 'ye hareket etti.

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