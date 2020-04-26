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İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan o açıklama:

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir.

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