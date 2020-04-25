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Son dakika: TÜBİTAK Covid-19 aşısı ve ilacı için tarih verdi

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanı Prof. Dr. , 25'i üniversite toplam 41 kuruluşun oluşturduğu 'Covid-19 Türkiye Platformu'nun seferberlik halinde ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mandal, "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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TÜBİTAK COVİD-19 AŞISI VE İLACI İÇİN TARİH VERDİ

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda desteği ile oluşturulan 'Covid-19 Platformu' çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı, çalışma yürütüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son noktayı anlattı.

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