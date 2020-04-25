25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Boğazı doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

, sıvılaştırılmış () yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ KAPATILDI

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış taşıyan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 'nden saat 07.00'de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, 'ne doğru yol aldı

Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında , güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA