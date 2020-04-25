Twitter'dan yine politik operasyon! Koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweetler engellenecek

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 831 bin 915'e yükseldi.

KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞI 5G Mİ?

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G bağlantısını hedef gösteriyor. Virüsün ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması ve bu şehrin, 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesi olması tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Ancak koronavirüsle 5G arasında henüz bilimsel bir bağ bulunmuyor.

BİR SANSÜR KARARI DAHA

Son zamanlarda aldığı sansür kararlarıyla tepki çeken sosyal medya devi Twitter, koronavirüs salgınını 5G'ye bağlayarak kablosuz teknoloji ekipmanlarına zarar verme çağrısı yapan bütün tweet'leri zararlı olarak işaretleyip engelleyecek. Hatırlayacağınız gibi, İngiltere'deki bazı 5G baz istasyonları koronavirüs nedeniyle kundaklanmıştı.

Bunun yanı sıra; geniş çaplı paniğe, toplumsal huzursuzluğa ya da geniş çaplı düzensizliğe neden olabilecek bütün içerikler de engellenecek.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANINI SANSÜRLEDİLER

Twitter geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık tavsiyeleriyle örtüşmeyen, tedavi ya da tanı gibi konular hakkında etkisiz/yanlış bilgi içeren tweetleri engelleyeceği, kullanıcıların söz konusu paylaşımları kaldırmaya zorlanacağını duyurmuştu. Twitter'ın sözde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sansür kararlarının arkasında politik nedenlerin olduğu konuşuluyor.



Twitter'ın bu kısıtlaması koronavirüs ile ilgili yanıltıcı bilgileri önleme mi yoksa dijital bir sansür mü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Twitter'ın dünya genelinde aldığı kararlar ve kabartma politikası, sicili kötü olan sosyal medya devlerinin iletişim kanalları üzerindeki baskılarını hatırlattı.



Öyle ki koronavirüsün merkezi halne gelen ABD'de yaşananları "hassas içerik" algoritmasıyla karartmaya çalıştığı iddia edilen Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya sansür uygulamıştı. Twitter, Brezilya'nın en yetkili ismi Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü ve karantina uygulamalarını eleştirdiği iki videosunu kaldırmıştı.

ZAYED'E KORONA DEDİ DİYE HESAP UÇTU

Türkiye aleyhindeki faaliyetleriyle bilinen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in korona virüsü nedeniyle karantina altına alındığı ve Zayed'in hasta olduğunu iddia eden bir hesap, Twitter tarafından anında kapatıldı.

SANSÜRCÜ TWITTER'IN SİCİLİ HEP BOZUK

Sicili kabarık olan Twitter'ın sansür uygulamalarıyla dijital yönlendirme, manipülasyon ve kitleleri etkileme gibi gizli amaçlara hizmet ettiği belirtiliyor. Verdikleri servislerin arka planındaki yazılımsal ve matematiksel dünyalarının "rasyonel" ve "objektif" olmadığı, kanallarını bir baskı aracı olarak kullandıkları sık sık gündeme geliyor.

ERDOĞAN'A GÖSTERİLEN DESTEK MESAJLARINA KARŞI SANSÜR UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci olmuş, Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunulmuş, ancak etiket Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürülmüştü. ABD merkezli Twitter daha önce de birçok kez Türkiye'nin haklı tezlerini ortaya koyan etiketleri listeden düşürmüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen destek mesajlarına karşı sansür uygulamıştı.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleri daha önce de yine Filistin ve Mısır'daki aktivistler için de uyguladığı sansürlerle büyük tepkilere neden olmuştu. Facebook'un içinde "direniş" ve "şehit" kelimelerinin geçtiği paylaşımları hedefleyen bir algoritma geliştirdiği ve kullanıcı hesaplarını bloke ettiği öğrenilmişti.



