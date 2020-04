Corona virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları! Temizlik işçileri nasıl çalıştıklarını anlattı

Ülke olarak koronavirüse karşı verilen mücadelenin bir diğer kahramanları da sağlığa uygun bir çevrede yaşanılmasını sağlayan temizlik personelleri. Her sabah erkenden mesaiye başlayan personeller, gün içerisinde virüsün temas ettiği birçok noktada çalışmak zorunda kalıyorlar. Temizlik işçiler bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı. Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Uğur Kızılca, "Bizler de tedirginlik içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske ve eldivenlerini yere değil, tıbbi atık kutularına atmalarıdır. Lütfen bizleri de düşünsünler" dedi.

"BİZLER DE KENDİMİZ İÇİN, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Mesaiye erken saatlerde başladıklarını söyleyen Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Uğur Kızılca, virüsle mücadelede çalışan bir personel olarak bir günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Kızılca, "Sabah ilk olarak ateş ölçümlerimiz yapılıyor. Görev yerlerimiz belli olduktan sonra tulum, eldiven ve maskelerimizi giyiyoruz. Yanımıza yedeklerini de alıp gün içerisinde değiştiriyoruz. Araçlarımızı her gün dezenfekte edilmiş bir şekilde alıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek, eldiven de taksak ellerimizi sürekli dezenfekte ederek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Herkes gibi bizde de endişe oluyor. Ama biz her zaman halkımıza güzel hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TEDİRGİN OLSAK DA ÜLKEMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Koronavirüs tespit edilen binalara tek tek giderek dezenfekte eden ve gün boyunca en az 20 binaya girdiklerini söyleyen Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Personeli Mehmet Aydemir şunları söyledi: "Bizim bir günümüz tulumu giymekle başlıyor. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Sonra vaka çıkan binalara tek tek giderek dezenfekte ediyoruz. Çıktıktan sonra tulumlarımızı, eldiven ve maskelerimizi değiştiriyoruz. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Bizim için halkımızın iyiliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Tabii ki bu süreçte tedirgin oluyoruz. Tedirgin olsak da bu işi yapmak zorundayız. Bizler de korkuyoruz ama işimiz bu. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz"

"VATANDAŞLARIMIZI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İlçelerin kalabalık noktalarına konulan tıbbi atık kutularına rağmen vatandaşların maske ve eldivenlerini yere attıklarını söyleyen Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Ebubekir Taşveren, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Taşveren, "Bizler görevimizi yerine getiriyoruz ama çok tedirginiz. Çocuklarımıza ekmek parası götürmek için mücadele ediyoruz. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. İlçenin bütün kalabalık noktalarında atık kutusu olmasına rağmen maskeleri yerlere atıyorlar. Biz bunları toplarken bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Tedirgin de oluyoruz. Toplum sağlığının olumsuz bir şekilde etkilendiklerini bildikleri halde yerlere atıyorlar. Gün boyunca birçok kez bunlara denk geldiğimiz oluyor. Sıkıntı içindeyiz. Çocuklarımız var. Eve gittiğimizde onlara virüs götürür müyüz endişesi var. Üstümüzü balkonda değiştiriyoruz. Kıyafetlerimizi odada bırakmıyoruz. Gün içinde sürekli dezenfektan kullanıyoruz" dedi.





"MASKELERİNİ YERE ATARKEN LÜTFEN BİZLERİ DE DÜŞÜNSÜNLER"

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Abdullah Kalaycıoğlu, koronavirüsle m��cadele günlerinde hizmetlerine her zamankinden daha fazla çabalayarak devam ettiklerini söyledi. Kalaycıoğlu, "Koronavirüsle ilgili şu an da sokaklardaki durum, vatandaşların bilinçsiz hareketleri bizleri çok sıkıntıya sokuyor. Kullandıkları maske ve eldivenleri, tıbbi atık kutularına atmayıp yerlere atıyorlar. Biz bunları temizlerken ne kadar dikkat etsek de ister istemez tedirgin oluyoruz. Acaba virüs bulaşır mı? diye sürekli düşünüyoruz. Tedirginlik içinde çalışıyoruz. Çalışırken dikkat ediyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Tulumlarımızı, eldivenlerimizi, maskelerimizi gün içerisinde sık sık değiştiriyoruz. Araçlarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Evliyim. Üç tane çocuğum var. Her akşam eve gittiğimde onlar için endişeleniyorum. O yüzden vatandaşlarımızdan bizleri de düşünerek daha duyarlı daha dikkatli davranmalarını rica ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu virüs belasından kurtulacağız" şeklinde konuştu.