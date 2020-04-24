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Son dakika: Ankara'da bazı bölgeler "riskli alan" ilan edildi!

Başkan imzasıyla yayımlanan kararla, 'nın Kalecik ilçesi , , , , ve mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar "" ilan edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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ANKARA'DA BAZI BÖLGELER RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ!

'nın Kalecik ilçesindeki 6 mahallenin "" olarak ilan edilmesi hakkında kararı, 'de yayımlandı.

Başkan imzasıyla yayımlanan kararla, Ankara'nın Kalecik ilçesi , , , , ve mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

- KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLANI

Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile, 'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları doğal sit alanının, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da iki mahalle riskli ilan edildi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İSTANBUL'DA İKİ MAHALLE RİSKLİ İLAN EDİLDİ

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