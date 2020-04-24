Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Koronavirüs salgını can almaya devam ederken, dünya genelindeki ölü sayısı açıklandı. Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bin 197, vaka sayısı 2 milyon 712 bin 258'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 49 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 25 bin 549 can kaybı ile İtalya, 22 bin 157 ile İspanya, 21 bin 856 ile Fransa, 18 bin 738 ile İngiltere, 6 bin 490 ile Belçika, 5 bin 481 ile İran, 5 bin 404 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.
Binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Hollanda (4 bin 177), Brezilya (3 bin 313), Türkiye (2 bin 491), Kanada (2 bin 143), İsveç (2 bin 21) ve İsviçre (1549)"
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 744 bin 366 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 777 bin 695 kişi bulunuyor.
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