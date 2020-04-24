24 Nisan 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Pakdemirli'den koronavirüs görüşmesi

, ile bir araya geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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BAKAN KOCA VE BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

ile , Sağlık Bakanlığı'nda bir araya gelerek, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu ve tarım üretiminin seyri ile gıda arz güvenliği konusunda toplantı yaptı.

"TARIM ÜRETİMİNİN SEYRİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız, arkadaşım Bekir Pakdemirli ile bugün bir toplantı yaptık. Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Sağlık Bakanı Koca ile yaptıkları toplantıda, salgın kapsamındaki çalışmaları ve sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiklerini duyurdu.

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