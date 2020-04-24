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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs diplomasisi

Başkan 'ın koronavirüs sürecinde uluslararası temasları Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Şi Cinginh, Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merkel gibi önemli isimlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ

Başkan , koronavirüsle mücadele kapsamında dünya liderleriyle telefon görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Devlet Başkanı Putin gibi isimlerle koronavirüs salgınını hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİYLE KORONA DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanlığının Twitter paylaşımında, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sürecindeki uluslararası temaslarına yer verildi.

Başkan Erdoğan, 8 Nisan'da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 Nisan'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, 10 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Nisan'da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, 16 Nisan'da Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 17 Nisan'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 19 Nisan'da ABD Başkanı , 21 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo ve Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo, 23 Nisan'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 17 Mart'ta video konferans aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, 26 Mart'ta Kovid-19'a ilişkin G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.

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