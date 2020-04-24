İçişleri Bakanlığı CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı yalanladı
İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından, CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın "100. kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında nisbet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." paylaşımı hakkında açıklama yapıldı.
CHP'li vekil Veli Ağbaba, Twitter hesabından "100. kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında nisbet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." paylaşımında bulundu.
VELİ AĞBABA'DAN "ATATÜR'ÜN RESMİ YOK" İFTİRASI
CHP'li vekil Veli Ağbaba Twitter hesabından "Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SORUMSUZ BİR İFTİRA
İçişleri Bakanlığı, CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın iddiasını yalandı. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; "Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
- Türkiye'den Trump'a 1915 tepkisi
- Bakan Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
- Türkiye'den koronaya karşı "seferberlik"
- ODA TV'nin skandalı! MİT mensuplarının ifşa edilmesinde flaş haber
- Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
- Canan Kaftancıoğlu'ndan basına büyük saygısızlık
- Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup
- "MİT soruşturması"nda flaş gelişme
- İşte sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları ve gerçekler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?