İçişleri Bakanlığı CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı yalanladı

CHP'li vekil Veli Ağbaba, Twitter hesabından "100. kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında nisbet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." paylaşımında bulundu.

VELİ AĞBABA'DAN "ATATÜR'ÜN RESMİ YOK" İFTİRASI

CHP'li vekil Veli Ağbaba Twitter hesabından "Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SORUMSUZ BİR İFTİRA

İçişleri Bakanlığı, CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın iddiasını yalandı. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; "Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür.