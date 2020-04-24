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Canan Kaftancıoğlu'ndan basına büyük saygısızlık gazetecileri trol ilan etti

CHP İstanbul İl Başkanı , basın mensuplarına büyük bir saygısızlığın altına imza attı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, aleyhine haber yapan gazetecileri 'trol' ilan etti. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı ’un evinin taciz edilmesi olayı ile eleştirilerin odağına konan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN BASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Bilindiği üzere troll, sosyal medyada gerçek kimliğini gizleyen kişiler için kullanılıyor. Ancak bu troll cümlesi artık siyasi parti mensupları için gerçekliği olan olayların aktarımını manipüle etmek için de kullanılır oldu. En son örneğini de CHP'li 'nun söylediği cümleler ortaya koydu.

CHP yandaşı TELE 1 televizyon kanalında Zeynel Lüle'nin konuğu olan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı 'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken basın mensuplarına büyük bir saygısızlığın altına imza attı. Altun'un evinin taciz edilmesi olayında talimat verdiğini itiraf edince yoğun eleştiri alan Kaftancıoğlu kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin trol olduğunu öne sürdü.
Kaftancıoğlu'nun troll lafını sık sık kullanmayı da ihmal etmedi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan basına büyük saygısızlık! Gazetecileri trol ilan etti | Video CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN BASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK! GAZETECİLERİ TROL İLAN ETTİ | VİDEO

KAFTANCIOĞLU GAZETECİLERE DE "TROL" DEDİ

Kaftancıoğlu yandaş televizyonda şunları söyledi: "Burada bir suçlu var. Suçunun ne olduğuna hukuk karar verir. Suçunu bastırmak için paralı askerleri gibi trolleriyle su üstüne çıkmak isteyen yani ev sahibi bastırmak isteyen yavuz hırsız var. Burada trol demişken izninizle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir iktidarın gördüğüm kadarıyla paralı trolleri var. Bir de kendisine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var, bu süreçte en çok da onlar çalıştı."

Kaftancıoğlu'nun kendisini eleştiren haberlere yapan gazetecilere troll diyerek hakarette bulunmuş oldu.

DAMLA KAYA / SABAH

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