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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara İstiklal Marşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'da Tüm 'yi balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet etti. paylaşımında, ''İSTİKLAL MARŞIMIZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU KURULUYOR. 100. yılında, bu akşam 21:00’da, 83 milyon pencerelerde, balkonlardayız. , görev başındaki sağlık çalışanlarımız adına da okuyalım. Coşkumuz büyük, sesimiz gür olsun.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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BAKAN KOCA'DAN İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI

paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İSTİKLAL MARŞIMIZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU KURULUYOR. 100. yılında, bu akşam 21:00'da, 83 milyon pencerelerde, balkonlardayız. , görev başındaki sağlık çalışanlarımız adına da okuyalım. Coşkumuz büyük, sesimiz gür olsun.

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