Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara İstiklal Marşı çağrısı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İSTİKLAL MARŞIMIZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU KURULUYOR. Meclisimizin açılışının 100. yılında, bu akşam 21:00'da, 83 milyon pencerelerde, balkonlardayız. İstiklal Marşımızı, görev başındaki sağlık çalışanlarımız adına da okuyalım. Coşkumuz büyük, sesimiz gür olsun.

İSTİKLAL MARŞIMIZ İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU KURULUYOR. Meclisimizin açılışının 100. yılında, bu akşam 21:00'da, 83 milyon pencerelerde, balkonlardayız. İstiklal Marşımızı, görev başındaki sağlık çalışanlarımız adına da okuyalım. Coşkumuz büyük, sesimiz gür olsun. pic.twitter.com/NH3pfbNUEy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020