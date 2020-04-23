23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Nisan Perşembe

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 40.962 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken 2.014 kişi sağlığına kavuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.

İYİLEŞENLERİN SAYISINDA REKOR!

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre son 24 saatte 2.014 kişi sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısında gözle görülür artış oldu. Son rakamlara göre Kovid-19 süreci başladığından beri en yüksek taburcu sayısı bugün gerçekleşti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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