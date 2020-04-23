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Türkiye Filistin'e de yardım yapacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir noktasına yardım eli uzatan Türkiye'nin Filistin'e de yardım yapacağı açıklandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 milyon dolar, çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderilecek" denildi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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TÜRKİYE FİLİSTİN'E DE YARDIM YAPACAK

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadele eden Filistin'e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.

5 MİLYON DOLAR VE...

Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede kapsamında Filistin'e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada, Filistin'in korona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

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