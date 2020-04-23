Trump ve Katar Emiri Al Sani koronavirüsü görüştü
Koronavirüsle mücadele kapsamında ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs salgınının yanı sıra Körfez meselesi de ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Katar Emiri Al Sani'nin Kovid-19 krizine ilişkin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, "Başkan Trump, virüsün yenilmesi, ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında birlikte çalışılması ve önemli bölgesel konulara odaklanılması için Emir Al Sani'yi, Körfez krizinin çözümüne ilişkin adım atmaya teşvik etti." ifadesine yer verildi.
Trump'ın Al Sani'ye Afganistan'daki barış sürecindeki çabalarından dolayı teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, "Trump ve Emir Al Sani, Taliban'ın şiddeti azaltmasının ve bazı mahkumların salıverilmesi konusundaki müzakerelerin davam etmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.
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