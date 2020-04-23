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İletişim Başkanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çağrısı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından ve 'na özel paylaşım yapıldı. Ayrıca İletişim Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "turkiyenincocuklari.org" açıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede, Büyük Milleti Meclisinin () 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümle çocukların 23 Nisan’la ilgili fotoğraf ve videolarının gönderilip, yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN 23 NİSAN ÇAĞRISI

Yarın ayrıca sanatçılar , , Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve özel konseri" de siteden ve 'nin Çocukları YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan yurdun dört bir yanından çocuklar, 'nin 100. yılı ile ve Çocuk Bayramı'nı yarın saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı.

İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internet sitesi açtı İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN İNTERNET SİTESİ AÇTI

Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, "Türkiye'nin Çocukları" etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı.

Bazı bakanlar da çocukların kutlama çağrılarına ilişkin videoları bu etiketi içeren mesajlarla paylaştı.

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