İletişim Başkanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çağrısı
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel paylaşım yapıldı. Ayrıca İletişim Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye Büyük Milleti Meclisinin (TBMM) 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümle çocukların 23 Nisan’la ilgili fotoğraf ve videolarının gönderilip, yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor.
Yarın ayrıca sanatçılar Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri" de siteden ve Türkiye'nin Çocukları YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Öte yandan yurdun dört bir yanından çocuklar, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yarın saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı.
Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, "Türkiye'nin Çocukları" etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı.
Bazı bakanlar da çocukların kutlama çağrılarına ilişkin videoları bu etiketi içeren mesajlarla paylaştı.
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