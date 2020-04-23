Koronavirüsü yenen 35 yaşındaki Ayten Sevil plazma bağışında bulundu

Ayten Sevil, "Hiç tanımadığın birilerinin derdine derman olmak, hayatlarına dokunmak, hayata yeniden merhaba dedirtmek adına Covid 19 tedavisi için plazma bağışımı resmi kurumlar aracılığıyla yaptım" dedi.

Ayten Sevil, başvurusunu yaptıktan evine Kızılay ekibinin geldiğini, işlem sırasında C vitamini takviyesinin verildiğini söyledi.

İRLANDA'DAN GELDİ, CORONAVİRÜS PANDEMİSİNE KARŞI MÜCADELEYİ KAZANDI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Restorasyon ve İşletme Bölümü mezunu Ayten Sevil (35), dil eğitimi almak için 18 Şubat 2020 tarihinde İrlanda'ya gitti. İrlanda'ya gideli bir ay, eğitime başlayalı üç hafta olmuştu.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Öğrencilerin İrlanda'da mahsur kaldığı bilgisini iletmesi üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran harekete geçti.

Ayten Sevil; 24 Mart 2020 tarihinde Dublin-Sivas özel seferi ile yaklaşık 500 kişilik İrlanda grubu ülkemize geldi ve Sivas Kızılırmak Yurdu'na yerleştirildi. Türkiye'ye geldikten üç gün sonra (koronavirüs) teşhis koyuldu. İkinci testi negatif çıktı, coronavirüs pandemisine karşı mücadeleyi kazandı. Ayten Sevil'in, üçüncü testi de negatif çıktı.

KENAN KIRAN - SABAH